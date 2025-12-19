林襄熱門關鍵字「無孔槽」本人也問號...真相曝光了

林襄忘記自己的代言產品。（圖／翻攝自林襄IG）





近日有網友分享「網路溫度計」統計啦啦隊女神討論度，中華職棒味全龍啦啦隊 Dragon Beauties 成員林襄也留言互動，她在社群平台看到自己登上熱門關鍵字排行時，竟一時想不起「無孔槽」是什麼，讓不少網友笑翻。

有網友在 Threads 分享「網路溫度計」統計的啦啦隊女神討論熱度排行，第一名為味全龍啦啦隊成員李多慧，熱門關鍵字是「搖滾」；第二名則是富邦啦啦隊 Fubon Angels 成員李雅英，關鍵字則是跟「林襄」有關，至於林襄本人，則與「無孔槽」一詞名列第三名。對此，林襄在留言區直接發問「無孔槽是什麼啊？」瞬間引發熱議。

廣告 廣告

在 Threads 查看

事後也有網友提醒，「無孔槽」是她代言的產品，林襄忘記自己代言商品，讓粉絲哭笑不得，留言回應「你代言多到自己都忘了」、「代言忘記要肥家抄十遍了」、「別被廠商發現」、「這是逆向操作」。

也有網友認為，林襄忘記代言名稱，讓許多人去搜尋這商品，反而是一次成功的「反向代言」，洗衣機再次被宣傳一波，廠商或許會很開心。



【更多東森娛樂報導】

●林襄變身「暗黑版」迪士尼公主！彎腰一瞬間邪惡視角看光

●林襄掀上衣褲子也脫了！ 邪惡仰望視角曝光

●林采緹化身情趣用品女王 堅持「與男友試用」才量產

