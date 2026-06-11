林襄爆低調密戀！沈玉琳看好修成正果：結婚包20萬紅包

沈玉琳(右)、唐綺陽合體《11點熱吵店》。(記者潘少棠攝)

〔記者傅茗渝／台北報導〕啦啦隊女神林襄與職棒球星馬傑森的姐弟戀動向備受外界關注，過去疑似因球團「禁愛令」宣稱斷聯，近日卻被爆出疑似轉為低調經營的地下情。與林襄因合作外景節目《女孩好野》培養出情誼的沈玉琳，今(11)日復工《11點熱吵店》受訪時大方對這段戀情表達祝福，更慷慨允諾若兩人成婚，將大方奉上「20萬巨額紅包」。

沈玉琳語帶欣慰地表示：「轉眼間，因為我認識她的時候大概20出頭歲，那現在大概27、28歲左右，也來到適婚年齡了啦。那馬傑森也是一個好青年，我覺得是值得祝福的一對，馬傑森現在那個成績也越來越好。如果他們能修成正果的話呢，我紅包一定是大方包出去的！」

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沈玉琳承諾林襄結婚送20萬巨額紅包。(記者潘少棠攝)

沈玉琳還打趣地拿風田來做對比，「我之前風田說要結婚，我是答應12萬嘛，結果他那天在簽名，因為他真的跑來找我跟我追討『你又沒有辦婚禮』，他說『我會辦』，我說『你會辦喔？那你先預定，我先付你訂金嘛』，所以我就給他1200嘛。他如果真的在台灣有辦，就會包12萬。那林襄的等級當然又高過豐田，所以林襄的部份，我就大膽慷慨的允諾包20萬！」

被問到私下是否有撞見兩人出雙入對？沈玉琳則幫忙讚林襄隱私顧得很好：「這方面的隱私她顧得很好，她跟馬傑森的相關事情好像都是被拍到的，我個人倒是沒有看過。」除了大方送上感情祝福，沈玉琳鼓勵女性朋友要獨立自主，不要依附男性，「女生要踏入婚姻有一個前提，就是自己要有自己的謀生能力。你不管嫁入豪門還是加入普通人家都一樣，你自己沒有賺錢的能力，那你的婚姻我認為就是處於一種不對等的關係。」

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