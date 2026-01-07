林襄爆取代何美！搭檔羅志祥救收視 電視台回應了

《綜藝OK啦》主持人何美爆遭更換，改由林襄搭檔羅志祥。（圖／中天綜合台提供）





由羅志祥、何美攜手主持的節目《綜藝OK啦》接棒《同學來了》，去年9月正式開播，未料卻爆出收視原地踏步，製作單位評估後，決定將主持人何美換成林襄，希望能拯救收視。對此，電視台也發聲證實。

根據《鏡週刊》報導，羅志祥與何美的組合固然新鮮，然而節目開播三個月，除了擦不出火花外，傳出何美綜藝效果不佳，經常接不下話，有知情人士透露節目早已對主持搭配進行內部檢討，幾度評估後，覺得換成外型甜美、有話題度的林襄。

對此，電視台表示，「現今影視娛樂生態多元多變，為持續帶給觀眾新鮮感，節目依不同階段調整製播策略，而《綜藝OK啦》開播已滿1季，確實將嘗試不同組合搭配，期待給觀眾更豐富多樣的內容。」



