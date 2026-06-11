林襄爆熱戀馬傑森！沈玉琳放話結婚「包20萬」：值得祝福的一對

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

沈玉琳放話林襄結婚包20萬禮金。（圖／東森娛樂）





啦啦隊女神林襄近日被直擊與3年前爆出熱戀的球星馬傑森街頭約會，兩人過馬路時十指緊扣，互動十分親暱，疑似轉為地下情發展，事後經紀公司回應表示不干預藝人私下生活，而與林襄私交甚篤的沈玉琳，今（11）日回歸《11點熱炒店》主持，也針對此事回應了？

沈玉琳表示，剛認識林襄時對方才20出頭歲，現在已經27、28歲，進入適婚年齡了，「馬傑森也是一個好青年，我覺得是很值得祝福的一對，而且他現在成績也越來越好。」他也大方承諾，若是林襄與馬傑森能夠修成正果，自己會送上20萬元的大紅包祝賀，出手相當大方。

廣告 廣告

沈玉琳徒弟林襄與馬傑森近日被拍到在大街上十指緊扣。（圖／翻攝自林襄、馬傑森IG)

沈玉琳徒弟林襄與馬傑森近日被拍到在大街上十指緊扣。（圖／翻攝自林襄、馬傑森IG)

沈玉琳笑說，之前曾承諾風田，若是結婚就會包12萬元禮金，沒想到日前在西門町錄影時，風田真的前來追討，而在他心中林襄等級高過風田，因此願意包出更高的金額。至於是否曾私下見過馬傑森，沈玉琳則說，林襄對這部分隱私非常注重也非常低調，都是在新聞上看到畫面。

沈玉琳也藉機鼓勵啦啦隊員們，要懂得自己賺錢，不要看男生的臉色，「你這樣會失去自我，不要當伸手牌，女生踏入婚姻前要有自己的謀生能力。」他認為無論是踏入一般家庭或是豪門，都應該要有自己的經濟能力，否則踏入婚姻也會處於不對等的關係。

【本文由東森娛樂提供，未經授權，請勿轉載！】



更多東森娛樂報導

●法拉利姐大改造飄仙氣 網嚇傻：超像全智賢

●傅子純病逝！「結拜兄弟」藍葦華悲痛發聲：平常你什麼都不說

●林襄、馬傑森沒分手！大街「十指緊扣」全被拍 經紀人回應了

