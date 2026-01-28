林襄爆被「2病症」纏身！認負評夾擊陷內耗：真的撐不了

林襄長期受膀胱炎、蕁麻疹所苦。（圖／翻攝自林襄IG）





味全龍啦啦隊「小龍女」人氣成員林襄，憑藉亮麗外表、性感身材深受粉絲喜愛，先前爆出她與長期合作的經紀人莉奈冷凍，收入崩跌百萬元，事後莉奈澄清「完全沒有怎麼了」，雙方仍維持友好關係。近日林襄在節目中透露，自己長期受到2病症困擾，身心皆遭受極大壓力。

林襄近日在節目《11點熱炒店》中提到，啦啦隊每週都都需要練長達10小時的舞，加上自己本身並不是很會跳舞，因此都會利用私下時間加強練習。除此之外，她在錄製外景節目時偶爾也需要憋尿，一不小心膀胱炎就再度找上身，她只能強忍排尿時的痛感，但但開賽季5連戰的工作結束後還要出外景，對於她來說幾乎身心俱疲。

林襄身心遭受極大壓力。（圖／翻攝自YouTube @11點熱炒店）

林襄透露，當時她蕁麻疹還反覆發作，「我那個時候真的是撐不了，我整個動不動就蕁麻疹，晚上都睡不好，因為會被癢醒。」身體的疲憊她都可以接受，沒想到近年身邊朋友都開始結婚，讓她除了工作外也經常需要參加聚會，讓私底下是I人的她回到家都陷入內耗狀態，「整個靈魂要出竅的感覺，很累，就比我那種出外景或是跳球賽還累。」

除了工作上的壓力外，林襄坦言，更讓她感到心累的是，處女座的性格讓她對工作表現十分要求，經常會放大檢討細節，即便自己已經認為表現得不錯，但網路上仍出現不少負面及比較的評論，讓她直呼：「我就覺得心很累，我真的已經用了我100分的努力在做這件事情。」



