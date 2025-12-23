林襄爆遭冷凍公司回應了！ 抖出禾羽解約秘辛：不澄清是留一個善良

啦啦隊女神林襄最近傳出，因為帳務問題，與經紀人鬧僵，形同冷凍。對於傳言，林襄經紀公司回應，坦言去年底確實「紛紛擾擾」的發生了一些事，但林襄在品牌代言續約的成績仍是亮眼。同時提及旗下女孩禾羽解約一事，否認外界輿論：「不澄清是留一個善良，但一而再再而三的被刺，或許這次是該好好的說明了。」

林襄傳出被經紀人冷凍（圖／小娛樂）

林襄擁有百萬粉絲，不過2025年韓援席捲各大啦啦隊，台灣女孩的聲勢似乎有被超前的趨勢。原本擁有多項工作代言的林襄，不再是廠商的唯一人選，代言價碼過高，又加上李多慧積極發展台灣市場，導致李多慧收入已然超越林襄，甚至有經紀人冷凍林襄的傳言。

經紀公司否認傳言，表示林襄除了商務成績有目共睹，主持領域也有所發展，公司始終以保護藝人為第一順位，避免街道不明廠商背後目的相對危險的案子：「會為了得賺眼前這一筆錢而隨隨便便的把藝人賣了。」

禾羽與經紀公司解約（圖／小娛樂）

另一方面，禾羽解約一事，經紀公司說，秉持好聚好散的前提，他們始終不表態，但外界流言仍紛擾不斷，澄清公司解約一分錢沒收，「在音樂的爭議上，確實製作費用與版權都在公司，不是說給誰蓋個章就好，對公司股東的共同資產也不是一言堂，更名確實有其成本存在，公司到今天為止也完全沒有要從這個作品上加價賺錢賣出的任何意念，但也沒有接收到藝人要買走的意願。」

結尾，經紀公司也說會踏實前行，希望大家攜手期待味全小龍女2026年的發展，「26年是非常值得期待小龍女的超俗表現的一年。」

