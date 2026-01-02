林襄爆遭冷凍「收入斷崖式崩跌」 閨密禾羽親揭近況

禾羽分享好姐妹林襄近況。（圖／記者陳怡伶攝、翻攝自禾羽IG）





富邦悍將啦啦隊成員禾羽跨界推出全新個人單曲〈距離〉，今（2）日舉辦媒體見面會，她透露正在籌備新專輯，新戲也將於5月開拍，工作行程滿檔的她也不忘抽空與姐妹聚會，被問到前陣子林襄傳出與經紀人鬧翻遭冷凍的事情，禾羽也回應了。

禾羽坦言前陣子拍MV時，林襄有到現場探班，還誇獎新歌很好聽，「我每次唱歌她都會誇獎我很好聽，然後會大力幫我分享。」至於有沒有關心對方，「因為比較敏感，所以前東家的話題我比較不會去問她，但是我們私底下都蠻友好，會約出來吃飯、出去玩。」

至於林襄爆出工作量和收入銳減，禾羽笑說她現在非常滿意自己的生活模式，「她覺得很開心，心情也很愉快。」喊話外界不要擔心，「她現在睡飽吃、吃飽睡很棒，最好把自己吃胖一點，因為我覺得她太瘦了。」

對於前東家「莉奈文創」無預警下架自己的歌曲，禾羽坦言「我也有嚇到」，但目前沒有把版權買回來的打算，「我已經改名重新出發，未來也有出專輯的打算，想要專心在新的企劃上。」更認為「過去就過去了，不需要太留念」。



