林襄爆遭經紀人冷凍！2人直接鬧翻 收入大不如前

職棒味全龍啦啦隊「小龍女」成員林襄，過去三年來憑藉亮眼外型迅速竄紅，成為台灣職棒啦啦隊現象級代表人物。然而根據《鏡週刊》最新報導，林襄目前幾乎處於被冷凍狀態，主因是與一手捧紅她的經紀人兼閨密莉奈關係降至冰點。

據悉，兩人因對公司帳目認知不同產生嫌隙，導致莉奈不再對林襄的事業上心。即使面對工作機會流失，莉奈仍堅持維持高價碼不願降價，讓林襄陷入有行無市的窘境。相較於過去出席一場活動三小時酬勞約二十六萬元，加上百萬代言邀約的風光時期，林襄今年收入至少減少數百萬元。

在《網路溫度計DailyView》最新公布的2025年啦啦隊員人氣排行榜中，林襄僅排名第六。前五名清一色由韓籍成員包辦，分別為被稱作「AI女神」的李珠珢奪冠，其次為李多慧、李雅英、南珉貞、邊荷律。這項數據反映出隨著韓籍啦啦隊員強勢來台，台灣職棒啦啦隊市場結構已出現明顯轉變。

林襄聲勢下滑的導火線，部分源自於二○二三年她帶球員馬傑森返家觸犯「禁愛令」，導致球迷流失、工作喊卡。今年八月，前隊友阿布舞又在節目影射林襄曾與她同時交往馬傑森，一連串爭議讓林襄形象受損。

目前林襄與莉奈的經紀合約據悉還有一年多，外界都在關注這對昔日黃金拍檔是否還會選擇續約。對於遭爆與經紀人鬧翻一事，林襄方面暫未做出回應。儘管工作量減少，林襄在社群平台仍保有一定聲量，近期因代言家電品牌的「無孔槽」洗衣機，意外成為網路熱搜關鍵字，引發網友熱烈討論。

