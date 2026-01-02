林襄爆鬧翻經紀人被冷凍 閨密禾羽現身曝她最新近況

禾羽Kimi 2日舉辦新歌活動。（隻魚文創提供）

禾羽Kimi（舊名張雅涵）近年橫跨影視、模特兒與啦啦隊等多元舞台，2日舉辦活動，宣布於推出新單曲〈距離〉。談到配唱過程，禾羽Kimi透露一段有趣的幕後故事：「我第一次聽Demo時就覺得這首歌刻著我的名字，但真正進錄音室才發現難度極高。」

她表示，歌曲最難的部分在於「情緒的輕重轉換」。由於Demo的編曲較重，最初她習慣以飽滿的力量演唱，但製作人希望在第一段呈現更多被治癒的細膩感。「錄音時製作人一直幫我調輕情緒，我有時候會抓不準平衡，不是太輕變得虛無，就是太重變得突兀。」Kimi笑說，在錄音室的數小時錄音，她不斷嘗試在「溫柔擁抱」與「逆風奔跑」的情緒間切換，最終才磨合出這份令人聽了會感到「被治癒」的療癒感。

今日與媒體見面也特別與大家介紹，笑談自己目前正處於新專輯籌備期，已進入收歌階段，預計收錄多首台語歌。身為台南人的她，也大方透露專輯將主打台語曲風，分享了即將於 1 月 15 日上線的〈距離〉MV，特別前往新竹山上取景。Kimi 餘悸猶存地回憶，拍攝當天她必須矇眼演出，由於她極度怕蟲，在拍攝現場轉場睜開眼的那一刻，發現身邊全是昆蟲，讓她差點崩潰，但專業的她還是在驚嚇之中完成拍攝，好友林襄也驚喜現身探班，展現兩人深厚的「近距離」好交情。

她的好友林襄日前被爆出被前經紀人莉奈冷凍，導致工作量銳減，禾羽笑說林襄現在狀況很好，「不用擔心，她現在睡飽吃，吃飽睡，很棒，她之前太瘦了。」

展望2026年，過去她曾多次低調舉辦公益演唱會，透過歌聲回饋社會，而這些經驗也成為她前進的養分，也希望能讓聽眾在歌曲中感受到被理解與陪伴的力量。禾羽Kimi設定了極具挑戰性的目標：「我希望下一場演唱會，是挑戰售票性質的千人規模演唱會。」

