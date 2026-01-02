林襄爆鬧翻經紀人遭冷凍 好姐妹禾羽曝近況

【緯來新聞網】富邦悍將啦啦隊成員禾羽（原名：張雅涵）推出全新個人單曲〈距離〉，今（2日）她出席記者會，對於好姐妹林襄被爆鬧翻經紀人莉奈，活動跟收入銳減一事，她也幫忙更新林襄現況，喊話：「大家不用擔心，她現在睡飽吃，吃飽睡，開心最重要，之前真的太瘦了。」

禾羽推出新單曲。（圖／陳明中攝）

禾羽先前也是樂天女孩成員之一，並交由莉奈打理經紀事務，不過在林襄跟莉奈鬧翻前就出走，也因爲歌曲版權在前東家，單曲無預警被下架。她坦言歌曲下架已經有一陣子，當下確實感到錯愕與難過，不過她也的確像前東家聲明內容所說的一樣，沒有買回歌曲版權的想法，「就覺得過去真的過去了，不需要太過留戀。」她強調雙方是好聚好散，感謝前東家對她的照顧，也尊重公司的版權處理方式。

禾羽表示跟前東家是好聚好散。（圖／陳明中攝）

禾羽先前擔任王齊麟、陳詩媛婚禮伴娘，幸運接到捧花，記者會上被問到感情生活，她也開出理想型條件，表示喜歡霸氣、有男子氣概、愛動物的男生，希望身高176公分以上，年齡的話比自己大就好，還自爆曾交往過大15歲的對象，「覺得年齡不是重點。」

禾羽開出理想型條件，表示喜歡霸氣有男子氣概的男生。（圖／陳明中攝）

