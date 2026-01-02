林襄爆鬧翻經紀人「關係鬧僵遭冷凍」師妹禾羽露面 曝她6字現況

記者趙浩雲／台北報導

禾羽推出全新個人單曲〈距離〉。（圖／記者鄭孟晃攝影）

近期外界盛傳林襄因與經紀人莉奈帳務問題鬧翻，導致工作量銳減、疑似遭「冷凍」，對此經紀公司已發聲明否認，強調雙方合作關係穩定，僅因市場環境與藝人安全考量，調整工作安排。身為好友的富邦悍將啦啦隊Fubon Angels禾羽（舊名張雅涵），今（2）日也在媒體餐敘中親自回應相關傳聞，透露林襄的近況。

禾羽表示，自己並未介入林襄與經紀公司的事務，但私下有持續聯絡，「她現在狀況真的很好，大家不用擔心。」她形容林襄近來生活步調輕鬆，「就是吃飽睡、睡飽吃，很開心，我還希望她可以多吃一點，她真的太瘦了。」

廣告 廣告

禾羽推出全新個人單曲，尾牙還接了20場。（圖／記者鄭孟晃攝影）

她也透露，林襄曾到場探班力挺她的新作品，並給予不少鼓勵，顯示兩人情誼未受外界傳言影響。對於外界揣測是否因合約問題導致林襄曝光減少，禾羽則認為，現在的環境本來就變化快速，「有時候是市場影響，不代表藝人狀況不好。」禾羽強調，目前最重要的是把各自的生活與工作過好，也希望外界不要過度放大揣測，「她很喜歡現在的生活模式，也過得很愉快，真的不用替她擔心。

談到私下生活安排，禾羽也透露，原本計畫在今年1月與好友林襄一同出國旅行放鬆，但因尾牙季與演出行程密集，目前有20場，幾乎天天開唱，實在抽不出時間，只好將行程延後。她表示目前已和林襄相約改在2月再規劃出國，希望在工作告一段落後，好好充電，也笑說兩人最近一直在對時間，出國計畫仍在討論中。

更多三立新聞網報導

張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團

小S到101看煙火哭了！賈永婕「曝兩人私下對話」不捨喊：想衝去用力抱你

張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝

資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了

