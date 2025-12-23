林襄爆「價碼太高」遭公司冷凍！經紀人長文回應：去年確實紛紛擾擾

林襄爆出被公司冷凍。翻攝林襄臉書

啦啦隊女神林襄今（23日）遭爆料，因為價碼過高，和經紀人莉奈鬧翻，導致她遭公司冷凍，工作量銳減。對此，林襄所屬經紀公司發出長篇聲明回應，感謝各界關心，並坦言自去年底以來，確實發生一些紛擾事件，但公司與林襄、李芷霖在工作態度上始終保持高度專業，認真走好每一步，並未因此影響對工作的投入與表現。

經紀公司指出，近年整體市場環境明顯受到韓流影響，相關趨勢外界也能理解，但林襄在品牌合作上的實際成績仍相當亮眼，不僅業主回饋正面，市場銷售表現也有目共睹，續約成績更是證明其商業價值。公司也透露，今年已正式啟動家電代言合作，在廣告市場中屬於高度謹慎、門檻極高的類型，顯示品牌端對林襄形象與實力的肯定。

廣告 廣告

林襄曾是啦啦隊天花板，近來卻聲勢下滑。翻攝林襄臉書

對於外界質疑「價碼過高影響接案」，經紀公司強調，團隊在每一項合作上皆以安全、長期發展為優先，並非為了短期利益隨意接案。公司表示，近年確實有部分來路不明、背後目的不單純的合作邀約，經評估後選擇婉拒，這些決策皆經過與藝人充分溝通，目的是保護藝人、廠商及公司本身，也展現與一般經紀公司不同的經營立場。

此外，針對日前再度被提及的禾羽解約及音樂作品爭議，經紀公司表示，當初基於「好聚好散」的原則選擇不多做回應，希望給離開的藝人一條安穩的路，卻因不實言論反覆出現，才決定說明立場。公司強調，解約過程中未收取任何費用，音樂作品相關製作與版權皆屬公司資產，並非惡意阻擋。最後也重申，未來將持續專注於本業經營，包括味全龍小龍女的整體規劃，並預告2026年將是相當值得期待的一年。



回到原文

更多鏡報報導

人氣慘輸李多慧！林襄爆收入銳減百萬 為這2原因驚傳遭經紀人「冷凍」

丟丟妹直播無預警消失！心臟劇痛送急診 崩潰頭撞圍欄「要死在那了」

飯店最髒的不是馬桶？哈林爆「清潔驚魂」 瞬煮壺用途曝光全場傻眼