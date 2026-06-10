林襄牽手約會馬傑森！遭目擊十指緊扣逛街看電影 移轉地下戀從未分手

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

中職啦啦隊女神林襄2023年效力於樂天女孩時，曾被爆出與同隊「樂天桃猿」職棒選手馬傑森交往，但雙方沒也坦承戀情。而如今事隔3年，兩人被目擊十指緊扣走在街上，疑似舊情復燃，不過也有消息指出，兩人根本沒有分手，只是轉為地下戀。

林襄與馬傑森被目擊牽手約會。（圖／翻攝林襄、馬傑森IG）

根據《鏡週刊》報導，本月1日林襄被直擊與馬傑森一起從家中出門，可見林襄穿著白色細肩帶背心外搭黑色外套，馬傑森則是黑上衣配牛仔褲，且兩人都有戴著帽子與口罩遮臉，相當低調。兩人一路上十指緊扣逛街，隨後去吃火鍋、看電影，互動相當親密。

廣告 廣告

其實林襄當年爆出戀情時，面對媒體的詢問曾脫口：「就正常啊，沒什麼聯絡了，都你們害的啦！」經紀人也表示兩人是正常交友，因此被引發外界猜測兩人戀情疑似見光死，但也有人認為只是轉為地下戀。雖然林襄之後已經轉隊，但當馬傑森在本季敲出生涯首轟時，林襄也在第一時間送上祝賀，「94（他的背號）首轟達成！」而馬傑森也透過媒體回應，「真的很謝謝她！」如今戀情再度曝光，再度掀起討論。





更多FTNN新聞網報導

Andy老師遭傳熱戀美女經紀人！她身分被起底 「擁吻高層照外流」本人回應了

交往小7歲男友！小禎曝私下相處感受 揭離婚後脫單秘訣

林襄驚喜助陣靈異電影！自曝角色神祕且關鍵 沒和「真人」對到戲

