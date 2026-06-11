林襄牽手馬傑森轉地下情 沈玉琳助攻「結婚就包20萬」

大愷（左起）、孟潔、馬力歐、唐綺陽、沈玉琳、潘若迪、Paul、劉雨柔及小鐘錄《11點熱吵店》。TVBS提供



味全龍啦啦隊女神林襄昨（6╱10）被爆出與「樂天桃猿」職棒選手馬傑森「假分手轉地下情」，還被拍到牽手逛街，沈玉琳今回歸《11點熱吵店》主持崗位被問此事時不僅大方祝福，還霸氣催婚：「她如果真的跟馬傑森結婚，那我就包20萬！」

談到林襄和馬傑森的戀情，沈玉琳說：「我認識她的時候大概24、5歲，現在28歲也來到適婚年齡，馬傑森也是1個好青年，我覺得是值得祝福的一對，馬傑森現在成績也越來越好，他們如果能修成正果的話，我紅包一定是大方包出去的，因為畢竟是自己的徒弟。」

廣告 廣告

沈玉琳之前曾允諾風田，他結婚會包12萬，「結果他那1天在西門町還真的跑來跟我討，我說『你又沒有辦婚禮』！他說『我會辦』，那我就先付他1200訂金」。接著表示：「林襄的等級當然又要高過風田，所以林襄的部分，我就大膽、慷慨的允諾，她如果真的跟馬傑森結婚，那我就包20 萬！」聽到被嫌少，他直說：「我每個月還有醫藥錢要付。」

而要給林襄的20萬紅包不只限她跟馬傑森，沈玉琳說：「跟別人也可以啦！但是目前看起來，好像是跟馬傑森比較有機會。」他透露林襄從沒帶男友給他看過，對感情很神祕，「她這方面的隱私顧得很好」。

不過沈玉琳也坦言3年前曾苦勸林襄要好好賺錢，「我鼓勵我認識的所有女生，妳不要去看他臉色啦！不要拿男人的錢，妳這樣子會失去自我，不要當伸手牌，女生要踏入婚姻有一個前提就是自己要有謀生能力，不管嫁入豪門還是嫁入普通人家都一樣，妳沒有賺錢的能力，那妳的婚姻，我認為這也是屬於一種不對等的關係」。

更多太報報導

沈玉琳戰勝血癌卻違規抽菸「要改進」 唐綺陽提醒：9月前要特別注意

傅子純不知罹癌以為只是牙痛瘀青 沈玉琳嘆難察覺：做高級健檢也沒用

「BIGBANG」世界巡演北高唱4天 10月先攻大巨蛋