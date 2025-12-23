林襄疑被冷凍1年多！遭爆與經紀人鬧翻 收入大不如前原因曝

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

味全龍啦啦隊女神林襄憑藉甜美笑容與反差的魔鬼身材爆紅，廣告代言接不完，不過在今年的前10大啦啦隊人氣排行榜中林襄卻只拿下第6名，聲勢不如以往。據悉，林襄疑似與經紀人莉奈因為帳目問題鬧翻，加上林襄的價碼不肯調降，導致她工作減少，收入大不如前。

林襄遭爆與經紀人鬧翻。（圖／翻攝自林襄IG）

根據《鏡週刊》報導，林襄疑似因為帳目問題與一手捧紅她，同時也是球團「小龍女」的總經紀人莉奈產生嫌隙，導致不再對林襄上心，且因為經紀人寧願讓林襄少接工作也不願意降價，因此這1年多來林襄如同被冷凍，工作及收入大幅減少。

廣告 廣告

此外，據傳不僅林襄，與她同屬一家經紀公司的好友禾羽去年突然提前解約，甚至在離開後先前她所發行所有單曲包括〈be the one〉、〈任性的韌〉、〈涵氧女孩〉等也在第一時間被下架，事後她出席活動時無奈回應，「這也沒辦法，無可避免的事情，反正我做了很多新的決定，重新出發。」而針對以上爆料，目前林襄與經紀人尚未做出回應。





更多FTNN新聞網報導

林廷憶遭爆有同居穩交對象！還與經紀人街頭黏TT 「摟腰靠肩」親密互動樣樣來

傳與經紀人祕婚生子曬親子鑑定澄清！羅志祥心疼小朋友 「網友口下留情」

廉世彬驚傳遭騷擾！遭韓籍經紀人毛手毛腳 反映無效「身心極大折磨」

