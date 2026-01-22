林襄穿背心熱褲「激瘦腰線全露」 風格大改網喊：想要被兇

林襄激瘦腰線全露出，風格大改成韓團偶像。（資料圖／中時資料照）

中職味全龍「小龍女」啦啦隊女神林襄，出道5年迅速累積高人氣，在IG上擁有182萬粉絲追蹤，但她日前被爆料遭經紀人冷凍，後卻傳出將搭檔羅志祥主持節目。不過，林襄並未多做解釋，21日則平常心曬出最新美照，多變風格再度掀起粉絲暴動。

林襄21日在社群釋出多張近照，只見她身穿黑色小可愛，傲人上圍若隱若現，下半身搭配極短牛仔熱褲和絨毛中筒靴，身上還纏繞多款銀飾，整體造型層次豐富，與過往甜美、運動風格形成對比，彷彿變身酷帥型韓系女神，甚至有人直言像韓團偶像，「根本aespa」、「Mizukarina（林襄＋Karina）」、「已經是偶像團體出道了」。

而值得注意的還有，她頂著一頭黑長直髮，髮尾垂直延伸至腰部，激瘦小蠻腰直接吸引眾人目光，腹部也露出明顯腹肌線條，S曲線真面目相當驚人。一系列美照曝光後，立刻吸引2.4萬粉絲搶看，紛紛留言大讚，「太辣太好看了」、「酷酷的美」、「能把腰鏈穿那麼帥氣只有襄了」、「不一樣的感覺，想被兇」、「這一組野性一點」。

林襄近年除了啦啦隊工作外，也積極往其他領域發展，包含電視、電影、YouTube等，但近期被發現工作量銳減，曝光度不如以往，被懷疑是否遭到經紀人冷凍。不過，經紀人先前出面回應，透露林襄在市場上合作的表現亮眼，節目主持也印驗她的付出成果，否認相關負面消息。

