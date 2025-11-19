林襄經紀人跨國打贏！控紐西蘭飯店房間積水「作偽證」歷時3月終於勝訴

娛樂中心／綜合報導

啦啦隊女神林襄的嫩媽經紀人莉奈（圖／翻攝自IG @lyna334998）

啦啦隊女神林襄的經紀人莉奈（Lyna），今年8月帶兒子赴紐西蘭旅遊時，因入住飯店房間發生積水糾紛，遭飯店指責為客人造成損壞、拒絕退款，引發輿論關注。歷經近三個月跨國訴訟與仲裁，莉奈今（19）日終於在爭議中獲判勝訴，她在社群發文感慨：「真理與證據，依然很有力量。」

莉奈在IG上寫下長文，透露這場官司歷經波折，直言：「爭議判決終於下來了——我勝訴。對方最後是各種『創作文』，偽證好恐怖好無奈。」她感謝一路上協助她的人，「好險謝謝幫助我的人都沒有放棄，也謝謝每一次都讓我學會更勇敢，真理與證據依然很有力量。」

林襄經紀人同時也是攝影師莉奈,今年在紐西蘭官司終於勝訴（圖／翻攝自莉奈臉書）

事情起源是莉奈與兒子入駐紐西蘭皇后鎮標榜「豪華公寓」的飯店時，卻遭遇一連串不愉快經歷。第1天飯店突然響起火災警報，她緊急帶著原本正在洗澡的兒子疏散到戶外約30分鐘，沒想到返回房間後，不僅發現有人擅闖，更發現浴室地板莫名積水，後續飯店則無理指控是她兒子引發火警並要求賠償。莉奈也坦言，這次經驗讓自己成長許多：「人生不是每一件事都容易，但我會一次比一次更強壯。」

至於這段不愉快的經歷是否影響對紐西蘭的印象？莉奈表示仍懷抱善意：「雖然遇到這樣的憾事，但紐西蘭依然是美好的國家，我也記錄下許多珍貴的回憶～這次事情不只是給我、也是給所有熱愛旅遊的朋友們一個提醒，希望大家一切安好。」

網友看完紛紛留言力挺：「妳真的太勇敢了」、「恭喜勝訴！證明正義還在」。不少粉絲更留言：「以後出國一定要記得留證據！」，讚她以行動為旅人爭回公道。

