林襄續愛馬傑森／女神球員姐弟戀轉地下情？ 林襄出門馬傑森親密相隨直擊

吃完之後，林襄與馬傑森逛日系雜貨店，行程滿滿。

2023年，啦啦隊始祖級女神林襄與當時同是「樂天桃猿」的職棒選手馬傑森交往，但不久後這段感情在檯面上就見光死；今年2026年，同樣是本刊直擊，不過林襄搬了新家，但跟她一起出來的男生，仍然是小她4歲的馬傑森。看似舊情復燃，但有傳言指出，他們從頭到尾只是轉談地下情，其實根本沒有情變。

6月1日晚上將近7點，林襄、馬傑森從女方的新家出門，在新北板橋的街頭散步；女生穿著白色細肩帶繞頸性感上衣，外搭一件寬鬆外套，下身則配灰色寬褲，腳踩粉色洞洞鞋，頭戴帽子並以口罩遮臉；馬傑森則戴黑帽、黑口罩、黑上衣與牛仔褲，兩人打扮相當低調。

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林襄又拉下口罩，顯示她跟馬傑森約會也可以素顏著出門。

由於身為「樂天桃猿」內野手的馬傑森，在4月10日在上職棒一軍的第6個球季、986個打席後，終於敲出了生涯首轟，林襄雖然跟他不同隊，但以「馬傑森後援會會長」的身分第一時間恭喜「94（他的背號）首轟達成」，讓檯面上已經分手的兩人，關係再受眾人注目。 原來當初林襄、馬傑森戀情被本刊直擊後才不到2個月，也就是2023年的10月，林襄上節目被問到與馬傑森交往情況，她故意說：「就正常啊，沒什麼聯絡了，都你們害的啦！」林襄的經紀人也稱，讓藝人自由交友，不會過問或干涉私生活。於是另有一說，其實所謂的「沒什麼聯絡」並不代表分手，2人只是談戀愛更小心翼翼而已。

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