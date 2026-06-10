林襄續愛馬傑森／林襄「後座照」曝光自嘲易暈車 網虧：臭馬傑森開慢點

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6/1 19:47吃完之後，林襄與馬傑森逛日系雜貨店，行程滿滿。右圖為林襄6/10上傳照片，自嘲後座易暈車。（翻攝林襄臉書）

味全龍啦啦隊女神林襄，先前傳與樂天桃猿馬傑森感情「見光死」，不過本刊直擊2人十指緊扣逛街吃飯，似乎只是從檯面上轉為地下情。稍早林襄突po出一張坐在轎車後座照片，寫下一句「坐在後座好容易暈車啊啊啊」，時間點之巧合，也讓網友調侃說「馬傑森不會開慢點」。

本刊今報導，林襄與馬傑森手牽手逛街吃飯、看電影生活，林襄穿著輕便甚至素顏，看來相當有安全感，過馬路2人十指緊扣，一刻也不想分離。

對此，林襄經紀公司強調尊重藝人個人交友，不會過度干涉私人生活，也希望外界多給當事人一些空間，回應中並未否認交往。

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6/1 18:48相差4歲「姐弟戀」的林襄（左）與馬傑森（右），從女方家出門，手牽手親密約會。

林襄今（10日）下午發出一張坐在車輛後座照片，露出大長腿，從外部景色研判是在高速公路上，她僅寫下一句「坐在後座好容易暈車啊啊啊」，讓人聯想到她是否在悄悄回應被爆續愛馬傑森的新聞。

6/1 20:52林襄、馬傑森走進影廳看《屍速禁區》，兩人約會時選的是話題大片。

網友看到後也紛紛留言，大虧林襄「臭馬傑森」「馬傑森 是不會開慢點嗎」「臭馬傑森 開慢一點」「臭馬傑森，手手不會牽好嗎？」「要幸福喔 祝福你們」，看來網友對於2人的感情狀況如何，心中早有答案。

林襄一句話引來聯想。（翻攝林襄臉書）

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