林襄續愛馬傑森／根本沒分手？ 林襄經紀公司「希望能給一些空間」未否認交往

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林襄與馬傑森低調約會逛街。

中職啦啦隊女神林襄與樂天桃猿球員馬傑森，本月初低調約會遭本刊直擊，小倆口手牽手逛街、吃飯看電影，原本見光死的戀情，似乎只是轉為地下情發展。今（10日）雙方甜蜜約會的畫面曝光後，林襄經紀公司第一時間給出回應，但並未否認兩人交往。

本刊今日獨家報導林襄和馬傑森的約會現場，兩人從牽手逛街到吃飯看電影，都刻意戴口罩帽子掩人耳目，但肢體互動難掩感真情流露。

2023年兩人戀情被本刊爆出不到2個月，林襄上節目被問到與馬傑森交往情況，曾說「就正常啊，沒什麼聯絡了，都你們害的啦！」林襄經紀人也稱，讓藝人自由交友，不會過問或干涉私生活。於是另有一說，其實所謂的「沒什麼聯絡」並不代表分手，2人只是談戀愛更小心翼翼而已。

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如今姐弟戀疑似轉為地下情，林襄經紀公司針對報導回應，「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心。」內容相當曖昧，沒有承認也沒有否認。

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