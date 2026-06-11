林襄續愛馬傑森／沈玉琳超霸氣！承諾2人結婚就包大紅包 驚人金額曝光

6/1 18:48相差4歲「姐弟戀」的林襄（左）與馬傑森（右），從女方家出門，手牽手親密約會。

啦啦隊女神林襄與球員馬傑森一度傳感情見光死，但2人近日被本刊直擊十指緊扣逛街看電影，只是轉為地下情，不少網友也對他們感情發展樂觀其成。林襄師傅、綜藝天王沈玉琳今日受訪表示很祝福他們，還現場允諾若2人結婚，會獻上超大紅包。

林襄、馬傑森十指緊扣逛街 沈玉琳給祝福

林襄、馬傑森感情事引發討論，與林襄共事多年的沈玉琳表示，當初認識對方才20歲出頭，現在她已來到適婚年齡，馬傑森也是一個好青年，「我覺得是值得祝福的一對」；另一方面，馬傑森成績也越來越好，沈玉琳大方給祝福，表示2人若能修成正果，「我一定紅包大方包出去，畢竟自己的徒弟」。

允諾大紅包 沈玉琳看好林襄感情

沈玉琳笑說，先前他曾答應藝人風田若結婚要包12萬，對方還真的跑來跟他追討，自己回說又沒辦婚禮，風田說會辦，於是自己先給1,200元訂金，有辦再包12萬。

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沈玉琳大病初癒，氣色好上不少。（翻攝沈玉琳的御琳軍臉書）

沈玉琳表示，對他來說林襄等級比風田更高，他在此大膽慷慨允諾：「她如果真的跟馬傑森結婚，我就包個20萬」。

媒體追問，20萬大紅包是限定她與馬傑森？沈玉琳則說，「也沒有啦，跟別人也可以」，只是目前看起來跟馬傑森最有機會；媒體也好奇林襄是否私下帶馬傑森來見面？沈說，這方面林襄將自己的隱私保護得很好，相關事情都是被拍到，自己倒沒看過2人出雙入對。

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