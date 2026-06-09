林襄續愛馬傑森1／林襄、馬傑森無罩約會全紀錄 十指緊扣過馬路超甜密
中職啦啦隊女神林襄與樂天桃猿球員馬傑森，本月初低調約會遭本刊直擊，小倆口手牽手逛街、吃飯看電影，原本見光死的戀情，似乎只是轉為地下情發展。今（10日）雙方甜蜜約會的畫面曝光後，林襄經紀公司針對報導回應，「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心。」內容相當曖昧，沒有承認也沒有否認。
就本刊直擊6月1日林襄、馬傑森的約會現場，這對「昔日情侶」先是一前一後，接著很快就並肩同行，往縣民大道的方向步行。雖然穿搭刻意掩人耳目，不過大手牽著小手十指緊扣！穿越路口時也沒有鬆開，彼此肢體的互動比裝扮更難藏。
兩人就這樣一路步調相近，林襄偶爾低頭滑手機；馬傑森則走在身旁或稍微靠後的位置，除了牽手之外，沒有太刻意的親暱表現，卻也沒保持距離。前往板橋車站二樓商場的林襄、馬傑森，接著在美食街尋覓晚餐；幾分鐘後，他們選定一間壽喜燒餐廳，選擇背對外側的位置入座，看來是想避開人流的視線。
只是小情侶在店內等餐時，馬傑森不時起身斟茶、遞水，動作自然，像是早已習慣體貼林襄；至於林襄則多半坐在座位上，偶爾玩玩手機，互動既家常也輕鬆。
不過這頓晚餐沒吃太久，林襄跟馬傑森便離開餐廳，隨後轉進一旁日系連鎖生活雜貨店閒晃，但逛了一圈後沒購物，像是單純打發時間；接著他們又買了炸薯條、手搖飲再轉往附近另一間百貨公司，進入當天情侶約會日常的重頭戲。
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