林襄續愛馬傑森2／「臭馬傑森」全壘打她送上恭喜 2人約會流露穩交熟悉感

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林襄、馬傑森走進影廳看《屍速禁區》，兩人約會時選的是話題大片。

林襄、馬傑森雖然2023年曾因同隊緣分、近水樓台傳出戀情，之後又疑因球團禁愛令，一度關係緊張，不過隨著時間過去，林襄轉隊到味全龍去當「小龍女」，兩人的關係也回溫，甚至有再浮上檯面的趨勢，畢竟馬傑森日前在首轟後收到了林襄的恭喜，被媒體詢問時，雖靦腆但不禁嘴角失控回應：「真的很謝謝她！」完全藏不住喜悅。

6月1日那場約會的晚上8點半左右，林襄、馬傑森抵達位於10樓的影城，又買了飲料與小點，準備展開早已安排好的電影約會行程。不過距離開演仍有空檔，林襄、馬傑森沒有急著進場，而是走到一旁的按摩椅休息。

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林襄從按摩椅起來後，拿著電影票用馬傑森當背景，用手機拍了張照。

林襄此時顯得相當放鬆，直接脫下腳上那雙裝飾著的粉色洞洞鞋，整個人陷進按摩椅裡，與平常在鏡頭前精心打扮的形象相比，多了幾分私下的隨興作風。

兩人一起享受按摩椅，鄰座同躺的畫面顯得很逗趣。

按摩結束後，林襄起身整理，接著拿著電影票，以馬傑森作為背景用手機拍了一張照。隨後一同走進影廳觀賞電影，選的是所謂年度喪屍動作鉅作的《屍速禁區》。整晚從街頭牽手、吃喝，再一路坐按摩椅、進影廳約會，每個橋段都流露出兩人穩交已久的熟悉感。

林襄、馬傑森離開板橋車站，再晃進板橋大遠百，漫無目的打發時間。

其實2024年的7月，中職明星賽時林襄拿著麥克風，幫「舊愛」馬傑森應援，在台北大巨蛋3萬名球迷面前大喊：「臭馬傑森！」雖然林襄賽後受訪時說：「就是好玩啊！」然後推說因明星賽啊，應援團長叫她喊的。

兩人就在大庭廣眾之下自在約會，一點也沒有緊張或扭捏。

當時就有傳聞，林襄與馬傑森已經再次浮上檯面，只是到了2025年，又有林襄、阿布舞與馬傑森的三角疑雲，以及接下來流出林襄疑有新歡的說法，結果沒想到如今準備邁向2026年的下半年，林襄、馬傑森兩人又被本刊直擊浪漫同行，果然當初所謂的「情變」似乎另有隱情。

林襄（左）與馬傑森（右）還去買炸薯條、手搖飲，排隊的時候也貼很緊。

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