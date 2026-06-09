林襄續愛馬傑森3／「聞襄下馬」引爆球隊禁愛令 被告知：不要有影響到工作的行為

2023年本刊拍到林襄（左）與馬傑森（右）的過夜行程，同隊姐弟戀爆發軒然大波，當時也引起球隊「禁愛令」的討論。

回顧2023月，本刊直擊仍是「樂天女孩」的林襄，悄悄吃起窩邊草，與「樂天桃猿」二軍球員馬傑森熱戀中；值得紀念的是，兩人那次同樣手牽手約會，還小心翼翼走後門回到女方家過夜，被戲稱「聞襄下馬」的組合穩交，但也掀起了是否觸犯隊內禁愛令的輿論。

之前曾有「樂天女孩」被問到隊內是否有禁愛令時，提及球團平時都會提醒不要跟同隊球員交往。至於別隊球員？她們則稱「沒有特別說。」另有傳言，樂天球團內部一直以來都有不成文規定的禁愛令，當時林襄與馬傑森的戀情浮上檯面，時任領隊的浦韋青被問到林襄是否依前例離開球隊？回應：「雙方都還有合約，暫時不會有積極的動作。」

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林襄曾一度說與馬傑森沒什麼聯絡，外界以為他們分手，但當時她仍以後援會長身分幫男方宣傳商品。（翻攝自林襄IG）

「畢竟女孩工作攸關全體品牌，我們還是會教育他們，盡量不要有影響到工作的行為。」浦韋青也稱：「也許這就是大家所說的禁愛令。」那時有粉絲擔心看林襄跳舞將會「看一次少一次」，以及做出「棄馬保襄，還是棄襄保馬，讓我們繼續看下去」的猜謎題目。

今年4月，馬傑森在台灣職棒生涯的首轟出爐，林襄隔空祝賀，兩人互動放閃。（翻攝自林襄Threads）

不僅如此，「女高男低」的收入也成為話題，網友酸評「襄姐會養（馬），在一起省的錢可能比打球年薪高」「難怪馬選手被傳交易」等，引起外界極大關注。沒想到林襄後來受訪時，卻表示她跟馬傑森已經情變。

首轟之前，馬傑森有陣子去當兵，度過約4個月的軍旅生涯。（翻攝自馬傑森IG）

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