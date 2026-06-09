林襄續愛馬傑森4／前樂天女孩爆馬傑森無縫接軌 林襄澄清這樣說

先前曾是「樂天女孩」的阿布舞（左）自曝馬傑森與她分手後，馬上無縫接軌交往林襄。這段話也被質疑三人感情線有重疊。

2025年時，曾經也是「樂天女孩」的阿布舞受訪，自曝先跟馬傑森在一起半年，男方再無縫接軌與林襄交往。而這句話驚爆兩女一男的感情線可能有所重疊，引發外界譁然。

對此馬傑森、林襄先後透過球團與經紀公司嚴正否認，「本公司對於任何虛構、失實、惡意散播、轉傳之內容皆已著手蒐集，望未經求證便予以製造、散佈、轉傳謠言之人自重。」以及「對於任何捏造、散播不實訊息及惡意評論而涉及不法之言論內容，本公司將會進行蒐證，依法追究相關法律責任，以維護藝人權益。」

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林襄（左）3年前被拍到與馬傑森（中）熱戀，成為網友話題，因為跟她前男友孫生的型不太相同。

其實當初「聞襄下馬」組合曝光之後，不只球團受到影響，由於那時林襄才接了戀愛型的實境節目《戀愛上線中》，跟馬傑森爆出交往的隔天，還準備出席節目開播記者會造勢，明明身邊有伴竟還參加？對此苦主電視台趕緊回應，林襄在節目中擔任的是「戀愛小天使」，負責助攻的角色、並無參與男女配對。

至於另一個插曲則是林襄在與馬傑森爆出樂天隊內互打的戀情後，男方的前女友被讚評比林襄還正。隨後馬傑森前女友在IG的限動發文，配上雙手合十的貼圖，並且轉發類似心靈雞湯的小語，寫道：「能夠遇見，便足夠感激。」網友則對她一片盛讚，包括「前任有氣質多了…大概是吃膩了想換換口味」「前女友很知性，又帶點美式，像9m88那型」「之前的女友比較可愛」等評論。

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