林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪

娛樂中心／蕭翰弦報導

林襄成為登上啦啦隊女神前三名熱搜榜唯一的台籍啦啦隊。（圖／翻攝自臉書）

職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。

據該份討論熱度統計，排行榜第一名是由味全小龍女「現象級韓籍女神」李多慧奪下，搜尋熱門關鍵字為「搖滾」，展現其舞台魅力與話題度；第二名則是富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels「 韓籍三本柱」成員李雅英，搜尋熱們關鍵字竟是「林襄」因為兩人經常一同被大量提及。

林襄登上熱搜榜的關鍵字是「無孔槽」，連他本人都問「是什麼」。（圖／翻攝自Threads）

然而排名第三的林襄，身為擠進前三名的唯一台灣籍啦啦隊，關鍵字卻不是因為舞蹈或造型，而是被「無孔槽」這個乍看毫無關聯的名詞上榜，引起不少人好奇。有趣的是，林襄親自看到排行榜內容後，竟在留言區直接反問「無孔槽是什麼」，完全不像是「演效果」，讓粉絲瞬間笑翻。網友狂笑「爸爸要哭了」



隨後真相曝光，原來所謂「無孔槽」其實是日本家電品牌所推出的抗菌洗衣技術名稱，而該商品正是林襄擔任活動代言人。可能是她因工作行程與代言活動實在太多，一時未能將關鍵字與產品聯想在一起，反而意外成為話題本身。網友見狀紛紛湧入留言區大笑，「代言多到自己都忘了」、「爸被遺忘了」、「李雅英傻眼林襄，林襄傻眼無孔槽」、「洗衣機再被宣傳一波，廠商應該哭笑不得」。更有人笑稱這是「史上最誠實代言人」，面對眾多調侃，林襄並未尷尬或急著解釋，反而以笑到流淚的表情符號回應，展現她一貫自然、不做作的個性。

