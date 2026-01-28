林襄自曝「2宿疾」纏身！認了為這事崩潰：靈魂快出竅

娛樂中心／江姿儀報導



28歲啦啦隊女神林襄擁有甜美臉蛋、火辣身材，個性親切活潑，深受粉絲喜愛，迅速成為啦啦隊流量密碼。她從樂天女孩轉戰味全龍成為「小龍女」，人氣依然不減，也拓展至演藝圈與時尚領域，表現亮眼。不過先前幕後推手經紀人莉奈宣布移居中國，還爆出2人鬧翻傳聞，引發外界關注，事後莉奈也發聲駁斥相關消息。近日林襄上節目，親揭光鮮亮麗的背後，透露身染「2疾病」。





28歲林襄自曝「2宿疾」纏身！為這事內耗「靈魂快出竅」崩潰喊：心很累…

林襄憑藉亮麗外型、魔鬼身材，擄獲大批粉絲芳心，在眾多韓援女神來台競爭之下，仍維持超高人氣。（圖／翻攝自林襄臉書、林襄IG）

林襄練舞超過10小時 應援5天又出外景「2宿疾」纏身！

林襄憑藉亮麗外型、魔鬼身材，擄獲大批粉絲芳心，在眾多韓援女神來台競爭之下，仍維持超高人氣。個性活潑親切的她不僅應援時認真敬業，還跨足演藝圈、參加綜藝節目，行程滿檔。2023年有網友曾捕捉到林襄跟不上舞蹈，畫面流出挨轟「兼差太多，本業都忘了」，不過她仍積極努力，盡力練習，更謙虛自認是「啦啦隊後段班」。她近期登上節目《11點熱吵店》，透露高強度工作下身體出狀況，應援一整天相當耗費體力，讓宿疾蕁麻疹、膀胱炎纏身。她進一步解釋，自己除了球賽季期間常常連續表演5天外，還固定於每週一專門練習舞蹈10小時，若跟不上隊友進度，她還利用私下時間加練勤學。因此，她平時休息時間非常短暫，若剛好碰上錄製節目，出外景一整天，在外沒有廁所經常要憋尿，導致蕁麻疹、膀胱炎反覆發作，進而影響睡眠。雖然病痛纏身，但她仍樂觀挺過。

廣告 廣告

28歲林襄自曝「2宿疾」纏身！為這事內耗「靈魂快出竅」崩潰喊：心很累…

林襄透露高強度工作下身體出狀況，忙於應援、練舞、出外景，蕁麻疹、膀胱炎纏身。（圖／翻攝自林襄IG、林襄臉書）







林襄為1事「內耗」崩潰：靈魂要出竅！難敵酸民：心很累…

林襄大方公開私下真實模樣，曝光個性內向、不擅社交「私底下是個I人」，每次聚會回家後「很內耗，整個靈魂要出竅的感覺，很累」，認為社交比應援、外景還累「我的心很累！」。她也分享處女座性格，對工作維持認真、負責的態度，還會針對細節放大檢視、檢討改進，但仍面臨到網上批評，讓她直呼「心很累，我已經用了100分的努力，在做這些事情了」。她嘗試過忽略負面聲量，但還是有酸民「私訊來罵」，「就會不小心看到」。

28歲林襄自曝「2宿疾」纏身！為這事內耗「靈魂快出竅」崩潰喊：心很累…

林襄自曝個性內向、不擅社交，聚會完「很內耗，整個靈魂要出竅的感覺，很累」，且難敵酸民謾罵，直呼「心很累！」。（圖／翻攝自林襄IG）

原文出處：28歲林襄自曝「2宿疾」纏身！為這事內耗「靈魂快出竅」崩潰喊：心很累…

更多民視新聞報導

極凍12度「鬼轉回暖」再濕冷 下一波更強「這天」報到！

買樂透、尾牙摸彩快看！專家授「中獎秘訣」：4生肖更易中

外媒逆風評霍諾德「玩命非英雄」 Netflix挨批回應了！

