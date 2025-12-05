林襄薄透白紗僅「2細線死撐」 神顏飄仙氣迷暈網！

娛樂中心／江姿儀報導



28歲啦啦隊女神林襄以甜美臉蛋和火辣身材迅速竄紅，從樂天女孩轉戰味全龍成為「小龍女」後依舊人氣居高不下，更跨足演藝與時尚，事業一路攀升。雖然行程滿檔，她仍固定更新社群，IG追蹤人數超過182萬。近日她突然換掉久沒更新的社群大頭照，超仙神顏迷倒大批粉絲，網友瘋喊「每次都美到像AI…」。





林襄分享仙氣美照，身穿薄透白紗裙，露出肩頸線條和大片雪白肌膚。（圖／翻攝自IG ＠95_mizuki）

林襄外型亮麗，憑藉神級美貌與魔鬼身材，人氣飆升迅速成為啦啦隊流量密碼，還跨足演藝圈及時尚領域，不斷迎來事業巔峰。近日她更新許久未換的IG頭貼，加碼曬出一系列飄仙氣美照。整組照片僅特寫上半身，她換上純白透紗的仙女裙，珠光色澤更顯高級。上身僅靠兩條細肩帶撐起，露出肩頸線條和大片雪白肌膚。她手捧蝴蝶蘭白花，妝容精緻清純，搭配珍珠耳環、項鍊，宛如仙女下凡。

仙女下凡捧白花「解放上空」竟是林襄！「絕世神顏」驚艷網：美到像AI…

林襄手捧蝴蝶蘭白花，神顏特寫飄仙氣宛如仙女下凡。（圖／翻攝自IG ＠95_mizuki）

林襄配文「蝴蝶蘭的花語：幸福向你飛奔而來」，美照立刻吸引破萬網友朝聖，留言驚嘆「每次都美到像AI…」、「太仙！」、「仙女」、「好漂亮！女神」、「分不清楚誰是花耶」、「每一張都好美」、「美到爆炸」、「超級美！！！」、「小襄襄嚕來嚕水啦！」、「有選擇障礙啊～都好白泡泡幼咪咪」、「襄的腮紅顏色剛好跟花有對到耶！超美超美」。













