林襄觀光景點掀衣「辣露渾圓雪乳」炸深溝 韓籍啦啦隊女神看傻：OMG

娛樂中心／綜合報導

林襄到菲律賓旅遊。（圖／翻攝自IG）

林襄是味全龍啦啦隊「小龍女」的人氣成員，亮麗的外型深受許多球迷喜愛，近日，林襄分享到菲律賓度假的美照，辣露美胸的畫面不只讓網友大飽眼福，就連韓籍女神李皓禎都忍不住驚呼：「OMG」。

林襄日前更新社群，曬出一系列辣照，只見林襄穿著一件短版粉色T恤搭配牛仔褲，在景點前拍照留念，值得注意的是，林襄將上衣往上一拉，露出粉色的三點式比基尼，豐滿的上圍完全藏不住，深邃事業線一覽無遺，大方展現纖細的火辣身材。

貼文曝光之後至今吸引4.4萬名網友朝聖，不少人都留言直呼：「不知道要看哪裡」、「你穿這套比基尼超好看的」、「這是可以免費看的嗎」，就連剛回歸富邦「Fubon Angels」的韓籍啦啦隊女神李皓禎都驚呼留言：「OMG」。

林襄辣秀性感好身材。（圖／翻攝自IG）

