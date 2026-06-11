林襄認愛馬傑森！沈玉琳催婚公布「超狂大禮金」：很值得祝福的一對

記者蔡維歆／台北報導

沈玉琳談林襄跟馬傑森。(圖／記者鄭孟晃攝影）

啦啦隊女神林襄3年前被拍到熱戀職棒選手馬傑森，後來一度傳出分手，近來兩人被直擊甜蜜牽手，事後經紀公司表示不干預藝人私生活，態度沒承認也沒否認。而跟林襄私交甚篤的沈玉琳今天回鍋主持，也做出回應。

沈玉琳說認識林襄的時候，當時她才20出頭，如今已經來到27、28歲，沈玉琳認為已經正值適婚年齡，「那馬傑森也是個好青年，我覺得是很值得祝福的一對，而且馬傑森現在成績也愈來愈好，所以如果他們能修成正果的話，我一定紅包是大方包出去的。」

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林襄被拍與馬傑森街頭牽手。（圖／翻攝自臉書）

那會包多少？沈玉琳錄《11點熱吵店》受訪認為以林襄的等級，自己會包20萬，「像之前我答應風田結婚就包12萬，「結果他那天錄影還真的跑來找我追討，我說你又沒有辦婚宴，他就說那他會辦，所以我就先付他訂金1200了。」至於私下有見過馬傑森嗎？沈玉琳則說沒有，「這方面隱私林襄顧蠻好的。」

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