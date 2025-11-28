林襄變身「暗黑版」迪士尼公主！彎腰一瞬間邪惡視角看光

林襄化身迪士尼公主貝兒。（圖／翻攝自林襄Instagram）





現年28歲的中華職棒味全龍啦啦隊女神林襄，經常在社群平台分享生活日常，近日她曝光一段影片，是打扮成迪士尼經典動畫電影《美女與野獸》女主角貝兒（Belle）的片段，不同的是，她展現出豐滿上圍變身「暗黑版」迪士尼公主，引起熱議。

林襄化身真人版公主貝兒，穿著一襲亮黃色禮服、露出纖細肩頸線條，在停車場朝向鏡頭奔跑、揮手甜笑，還獻上飛吻給粉絲們，彎腰一瞬間露出驚人事業線，最後轉了一大圈展示服裝，小碎步跑離現場。

林襄發文提到，希望自己能像貝兒一樣永遠真誠、獨立、勇敢、自信、聰慧、無所畏懼：「願我永遠記得，真正的美，是從心裡長出的光。」網友狂讚「這是我見過最美的貝兒公主」、「感謝祭那天我以為我在迪士尼，怎麼有那麼漂亮的貝兒啊！」、「誰的童話書沒收！公主都跑出來了啦。」



