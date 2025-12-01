林襄辣穿「迪士尼公主」禮服！驚人價格曝光了

娛樂中心／于士宸報導

啦啦隊女神林襄以甜美臉蛋和火辣身材迅速竄紅，從樂天女孩轉戰味全龍成為「小龍女」後依舊人氣居高不下，更跨足演藝與時尚，事業一路攀升。雖然行程滿檔，她仍固定更新社群與YouTube，昨晚（30）她在頻道公開新影片，分享「味全龍感謝祭」表演幕後花絮。小龍女們全換上迪士尼公主服裝、還原度超高，讓粉絲眼睛一亮，其中林襄身穿的《美女與野獸》「貝兒公主」禮服價格也意外成為討論焦點。





林襄感謝祭還原「迪士尼公主」！千層「奢華禮服」驚人價格曝光了

林襄亮相展示「貝兒公主」招牌的亮黃色禮服，胸前蓬鬆花瓣設計與微落肩剪裁增添柔美氛圍。（圖／翻攝自IG ＠95_mizuki）

林襄親自曝光「貝兒裝」的價格，「買也1500元，租也是1500元」。（圖／翻攝自林襄Youtube頻道）





味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」成員林襄，憑藉甜美外型與親民活潑的個性，吸引大批粉絲喜愛。日前，味全龍舉辦2025年末感謝祭，隊上成員也換上各式迪士尼公主禮服登上主舞台，精緻又高還原的造型讓現場觀眾驚呼連連。林襄昨晚（30）也在個人YouTube上公開幕後花絮，只見 Dragon Beauties 在後台為了準備演出忙得不可開交，不斷把握空檔快速換裝，其中一幕全員穿上公主禮服的畫面，更意外成為粉絲討論焦點。影片中，林襄亮相展示「貝兒公主」招牌的亮黃色禮服，胸前蓬鬆花瓣設計與微落肩剪裁增添柔美氛圍，她以自然散落的長髮搭配同色系髮箍與精緻耳環，整體造型甜美又浪漫，完美重現了貝兒的經典風格。林襄也親自透露這套「貝兒裝」的價格，「買也1500元，租也是1500元」，瞬間讓Dragon Beauties吵成一團是要租還是要買，林襄則堅持「租了會占空間」，不過也動起商業頭腦，開玩笑表示「租一次就賺回來了」。





啦啦隊女神林襄以甜美臉蛋和火辣身材迅速竄紅。（圖／翻攝自IG ＠95_mizuki）





影片曝光後，短短不到一天就吸引超過1.5萬粉絲圍觀，在留言區大讚：「林襄的表演超有誠意！長腿辣妹與可愛公主都好適合」、「襄襄的每場表演都看得出很用心」、「謝謝襄和各位小龍女這麼用心的準備這麼精彩的表演，明年繼續加油~」、「林襄最美」、「竟然5點就要起床彩排，但是下午才開始演出，真是太辛苦了」、「林襄最香」。









