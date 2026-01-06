林襄遭傳被冷凍？經紀人莉奈限動親揭真相

莉奈(左)與林襄(右)。（翻攝自 IG@lyna334998）

成功捧紅「啦啦隊女神」林襄的經紀人兼攝影師莉奈，近年來在啦啦隊圈擁有不小影響力。不過，日前卻傳出林襄工作量銳減、曝光度不如以往，甚至被外界質疑疑似遭到經紀人莉奈「冷凍」，相關傳聞在網路上引發熱議。

面對外界揣測，莉奈近日罕見在Instagram限時動態開放網友問答，寫下「來久違問答一下」，立刻吸引大批粉絲提問。其中就有網友直接詢問：「姐姐和林襄怎麼了？」對此，莉奈並未選擇避重就輕，而是親自回應澄清，表示：「內文有講解喔，完全沒有怎麼了，偶爾負面新聞想打擊襄，我們習慣了。」並搭配一個笑哭的表情符號，以輕鬆態度回覆，也被外界解讀為對傳言不以為意。

面對網友提問，莉奈大方回應。（翻攝自IG @lyna334998）

事實上，去年底曾有消息指出，過去代言、通告接不停的林襄，近一年工作量與收入明顯下滑，與前一年相比，甚至傳出收入少了將近數百萬元。當時有知情人士爆料，關鍵原因可能出在策略上，在啦啦隊市場競爭激烈的情況下，經紀人莉奈選擇堅守高價，寧可減少工作量，也不願替林襄調降價碼，導致部分品牌轉而找價碼較低的啦啦隊成員合作。

外界更盛傳兩人對於公司的帳目認知不同而心生嫌隙，莉奈也不再把重心放在經營林襄的事業上。不過，隨著莉奈親自透過社群回應，等同間接否認「鬧翻」傳言。

