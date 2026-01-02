林襄遭爆被冷凍收入雪崩 女神閨密露面曝她近況

禾羽今天出席單曲活動。(記者胡舜翔攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕啦啦隊女神林襄驚傳與經紀人閨密莉奈，因為帳目認知不同產生嫌隙，就連工作都受到影響銳減，曾與林襄同門的禾羽今天出席單曲活動，受訪吐露好友的近況。

禾羽當初離開莉奈文創，遭前東家下架音樂作品，她受訪解釋雙方是好聚好散，「我很尊重他們的看法跟想法，以前就讓它過去。」

前陣子禾羽推出新歌《距離》，笑說林襄有來探班，不忘誇讚新歌很好聽。

對於林襄的現況，禾羽表示：「她很喜歡現在的生活模式，她心情很愉快，大家不要擔心，她吃飽睡、睡飽吃，希望她吃胖一點。」坦言關於前東家的話題比較不會去問她，有空會約林襄出來吃飯。

