林襄靠1關鍵字「衝上人氣榜」傻眼了！真相驚呆網：別被發現

娛樂中心／周希雯報導

女神林襄憑藉甜美臉蛋與魔鬼身材，迅速成為啦啦隊流量密碼，從樂天女孩轉戰味全龍改當「小龍女」依舊人氣極高，還跨足演藝圈及時尚領域，不斷迎來事業巔峰。三不五時就成為話題人物的她，近日又登上網路熱搜榜，然而關鍵字竟是「無孔槽」，令林襄看了一頭霧水，眾人得知真相後也笑翻稱，「令人傻眼的地步」。





靠3字「衝上人氣榜」林襄超傻眼：是什麼？真相曝光全場急了：別被發現

林襄三不五時就成為話題人物。（圖／翻攝「95_mizuki」IG）

近期有Threads網友分享《網路溫度計》榜單，統計出職業賽事啦啦隊成員的網路聲量、影響力、關鍵字等，其中南韓女神李多慧穩居第一，熱門關鍵字是「搖滾」；應是她本月20日將現身台南耶誕搖滾演唱會，獻出首場主持秀。第二名則是富邦啦啦隊 Fubon Angels 成員李雅英，關鍵字竟然就是「林襄」。

有趣的是，排名第3的林襄，關鍵字竟是「無孔槽」，令一票人完全想不透有任何關聯，連林襄也現身留言區直接發問「無孔槽是什麼啊？」事後才有網友發現，原來是林襄代言的洗衣機、所推出抗菌洗衣技術名稱，真相令全場笑翻，「你代言多到自己都忘了」、「這是逆向操作嗎」、「別被廠商發現」、「熱搜到令人傻眼的地步」、「小心代言沒了」。

