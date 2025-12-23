林襄驚爆與經紀人鬧翻！收入斷崖跌百萬 莉奈認：確實紛紛擾擾
啦啦隊女神林襄近期面臨事業轉折點，不僅聲勢受到韓籍啦啦隊來台影響出現變化，更傳出與經紀人莉奈關係緊張，疑似遭到「冷凍」。據報導，林襄因價碼居高不下且不願調降，導致工作邀約減少，收入比去年銳減數百萬元。對此，經紀公司已正面回應，承認確實經歷一段紛擾期，但強調與林襄仍維持合作關係，並表示所有合作邀約都會以安全和長期發展為考量。
林襄在啦啦隊女神中曾擁有極高人氣，然而隨著韓籍啦啦隊成員大舉來台，市場競爭加劇。有媒體報導指出，林襄可能因帳目問題與一手捧紅她的經紀人莉奈關係緊張。據傳，莉奈寧願讓林襄少接工作，也不願降低她的出場價格，這導致林襄雖有知名度但工作機會減少，「有行無市」的情況使她的收入至少比去年少了數百萬元。
事實上，林襄的公開露面次數確實比以往減少許多，她上一次公開亮相已是三個月前的事。對於外界的種種猜測，莉奈已正式發聲回應。她表示，從去年底開始確實出現不少紛擾，有許多外界人士想掌握他們認真經營的資源，但公司與李芷霖、林襄依舊全力以赴合作。
儘管韓流啦啦隊已成為市場主流，莉奈強調林襄仍持續獲得品牌主的肯定。關於外界質疑公司報價過高的問題，莉奈表示公司始終以安全與長期發展為優先考量，曾多次遇到背景不明、風險較高的合作邀約，在充分與藝人溝通後選擇婉拒。她強調不會為了賺取快錢而隨意讓藝人承擔風險，並否認所謂「冷凍」、「失勢」的說法。
經過這一年多的波折，林襄與經紀公司的合約到期後是否續約，已成為外界關注的焦點。在這段期間，林襄仍積極參與節目主持工作，展現她在事業上的多元發展。
