林襄「十指緊扣馬傑森」根本沒分手！街頭密會被拍 經紀人火速回應

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〔記者傅茗渝／台北報導〕啦啦隊女神林襄與職棒球星馬傑森相差4歲的姐弟戀，過去疑似因球團「禁愛令」對外宣稱斷聯，外界甚至一度謔稱「棄襄保馬」。然而這段戀情似乎並未畫下句點，而是轉為低調經營的地下情。

林襄經紀公司火速回應，尊重交友盼給空間。(資料照，記者陳奕全攝)

而早前馬傑森在職棒一軍敲出生涯首轟時，林襄便第一時間在Threads上發文祝賀，更幽默自封為「馬傑森後援會會長」；而男方賽後得知後不僅親自回覆，接受媒體採訪時更是嘴角失控、一臉靦腆地向林襄致謝。

據《鏡週刊》報導，本月1日兩人再度被目擊現身新北板橋約會。雖然穿搭刻意掩人耳目，起初也一前一後前行，但隨後便緊貼並肩，甚至在過馬路時「十指緊扣」毫未鬆開。兩人隨後前往餐廳，刻意選擇背對外側的位置用餐，飯後則一同閒晃日系雜貨店、買炸薯條與手搖飲，互動儼然仍是熱戀ING。

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對於兩人街頭約會讓地下情曝光，林襄經紀人第一時間做出正式回應：「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心。」

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