林襄「十指緊扣」約會馬傑森 經紀人回應：希望能多給一些空間
味全龍啦啦隊女神林襄與樂天桃猿球員馬傑森2023年曾傳出緋聞，但疑似戀情見光死，後續一度傳出分手。不過近日2人被目擊在新北市板橋街頭牽手約會，對此，林襄的經紀人回應了。
對於林襄被《鏡週刊》拍到與馬傑森一起吃飯、逛街、看電影，她的經紀人回應：「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心。」未否認戀情。
此外，林襄5月30日在天母棒球場挑戰開場舞空拋、後空翻成功，後續她分享自己練習過程的側拍影片，表示：「從沒想過自己那份無所畏懼的勇氣，竟然能帶來這麼大的成就感。」雖然練到滿腿瘀青，但她逐漸找到了後空翻時的平衡感，最終完成精彩演出。
而她與「歐弟」歐漢聲、張立東主持的中天綜合台新節目《歐耶一級棒》即將開播。談及這次主持新節目，林襄透露與歐漢聲一起工作時一拍即合：「我和歐弟哥從來沒見過，本來有點小緊張，後來發現歐弟哥很健談、人很好，也都會鼓勵我們晚輩，私底下聊天時，我們很聊得來。」她為了主持工作也做了很多功課：「我蠻常看以前的綜藝節目，每次在網路上看到好笑的節目片段跟花絮，我都會存起來做參考。」
歐漢聲也很期待和林襄一起合作：「林襄非常可愛、有禮貌，也非常上進，我從她身上看到蔡依林年輕時的樣子，不管再累都是精神奕奕的，只是希望她可以維持身體健康，不要太過勞累。」並看好林襄的演藝事業發展：「她是我們的人氣王，都紅到日本去了，我有跟林襄說『妳每天都要跟我學一句日文，因為我希望有一天能看到妳在日本發光發熱的樣子』」。
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