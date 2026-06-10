林襄、馬傑森沒分手！大街「十指緊扣」全被拍 經紀人回應了

林襄與馬傑森的戀情再度收到關注。（圖／翻攝自林襄、馬傑森IG)





啦啦隊女神林襄2023年被爆出熱戀小4歲樂天桃猿球員馬傑森，事後雙方疑似因球團「禁愛令」導致戀情見光死，林襄受訪時也稱：「沒什麼聯絡了，都你們害的啦！」看似已經分手，豈料，今（10）日爆出兩人在大街上十指緊扣，疑似轉往地下情發展，對此，林襄也透過經紀公司回應了。

林襄2023年與馬傑森的戀情曝光後，雖對外宣稱斷聯，但在馬傑森日前敲出生涯首轟時，林襄就以「馬傑森後援會會長」的身分第一時間送上恭喜，而馬傑森也回應：「謝謝後援會會長。」互動十分熟悉，近日林襄搬新家時，馬傑森也被拍到自然進出她的住處，兩人疑似從未分手，僅是轉以地下情發展。

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對此，林襄經紀人也回應：「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心。」

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