林襄、馬傑森「根本沒分手」 約會十指緊扣全被拍超甜

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林襄、馬傑森被週刊報導「根本沒分手」。取自當事人臉書



啦啦隊女神林襄和「樂天桃猿」職棒選手馬傑森，曾在2023年爆出「姊弟戀」，後戀情見光死。不過，《鏡週刊》10日報導，林襄搬了新家，跟她一起出來的男生，仍然是小她4歲的馬傑森；另週刊記者也直擊兩人的穿搭刻意掩人耳目，但是十指緊扣難掩甜蜜。記者分析兩人看似舊情復燃，但有傳言指出，他們從頭到尾只是轉談地下情，其實根本沒有情變。

林襄10日透過經紀人回應「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心。」

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事實上，今年4月間，馬傑森在主場對中信兄弟，瞄準王牌洋投羅戈，敲出生涯首轟，助球隊3：1領先，生涯第986打席解鎖全壘打，當時，林襄第一時間發文祝賀「恭喜94首轟達成」，馬傑森賽後被問到此事時靦腆回應「真的很謝謝她」。

馬傑森的訪問片段曝光後，立刻引發球迷討論，球迷直呼「馬傑森何止靦腆，根本嘴角失控」、「笑到壓不下來」，完全藏不住喜悅。馬傑森除了透過媒體回應，隨後還到林襄的貼文下方留言「謝謝後援會會長」。

馬傑森與林襄兩人2023年8月傳出戀情，雖然檯面上已經分手，退回朋友關係，但後來林襄毫不避諱，多次公開調侃對方是「臭馬傑森」，還自封為「後援會會長」，因此兩人互動始終備受關注。

發稿時間09:34 更新時間09:46

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