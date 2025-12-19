林襄「1熱門關鍵字」！本尊傻了 網笑翻：逆向操作

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

中華職棒味全龍啦啦隊成員林襄人氣超高，近日網路調查她的熱門關鍵字，竟是「無孔槽」，讓本人也傻問是什麼？網友們見狀則笑翻。

有網友在threads貼出「網路溫度計」統計出職業賽事啦啦隊成員的網路聲量、影響力、熱門關鍵字等數據，當中李多慧穩居第一，熱門關鍵字是「搖滾」；林襄則是位居第三，關鍵字是「無孔槽」，引來本尊留言「無孔槽是什麼啊？」並附上笑到流淚的表情符號。

網友則紛紛貼出林襄幫家電品牌夏普（SHARP）的一款抗菌洗衣機產品擔任活動大使的照片，提醒她是指該商品名稱，「你代言多到自己都忘了」、「襄的一句無孔槽是什麼，馬上又被大家Google一遍，馬上再榮登熱門關鍵字，洗衣機再被宣傳一波，廠商樂開懷」、「代言忘記要肥家抄十遍了 我的襄」、「一句無孔槽…這洗衣機又火了一把。」、「這是逆向操作」。

