林詩芸文教基金會首辦國小說故事大賽 以品格教育扎根下一代

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】財團法人彰化縣林詩芸文教基金會會為推廣品格教育與傳統倫理思維，舉辦首屆「國民小學說故事大賽」。此次活動由基金會全體團隊動員籌備，共邀請縣內十二所學校、實力堅強的小小說書者齊聚基金會總部昭輝實業股份有限公司，一展口語表達與品德論述的實力。

儘管是首屆辦理的演講比賽，從與會各個選手的發表看見以品格教育為主軸的收穫。（圖／記者周厚賢攝）

昭輝實業股份有限公司以汽車零件製造起家，雖深耕傳統產業，卻始終不忘推廣倫理與品格的重要性。總經理林宜宏與夫人林詩芸成立財團法人彰化縣林詩芸文教基金會，期望透過文化與教育推廣，讓下一代重新找回傳統道德與品格教育的核心價值。本屆說故事大賽正是基金會推動相關計畫的第一步。

品德教育也可以延伸到食農教育，土庫國小的參賽者以學校推廣的小黃瓜演伸到珍惜食物的重要性。（圖／記者周厚賢攝）

林詩芸董事長表示，過去國民教育中重視的倫理與道德價值，近年在教育體系中逐漸式微，社會上也因此出現許多偏離道德準則的現象。他期望此次活動能從國小階段扎根，並感謝各校的大力支持，使得首屆比賽就吸引十多所學校的優秀選手參與，格外具有意義。

詩芸董事長成立財團法人彰化縣林詩芸文教基金會的目的，就是要藉由文教發展伸直傳統道德的價值觀。（圖／記者周厚賢攝）

本次受邀擔任評審的員林國中校長劉仁傑指出，比賽主題聚焦品格教育，不論選手以自創故事或引用古今典故，只要能凸顯品德內涵，皆深受評審肯定。另一位評審、彰化藝術高中校長蔣秉芳則表示，現代的小朋友在演講與說故事方面愈加出色，許多選手準備道具、以生動方式呈現，讓本次活動宛如真正的「說書舞台」。身為教育工作者，他認為此類比賽應擴大推廣，不僅能訓練學生的表達能力，更能讓倫理道德教育深植國家下一代的價值觀。

台下的媽媽屏氣凝神的看著台上兒子的論述，這就是親子在品德教育互動下最美的畫面。（圖／記者周厚賢攝）

雖然為首屆辦理，但本次比賽內容豐富多元，學生們以創意詮釋品格意涵，包括「桃園三結義」的義氣情誼、「栽培小黃瓜」的堅毅精神，甚至以「一碗飯」的故事強調孝順的重要性。多元題材皆引發現場共鳴，亦展現出品格教育在基層學校的深厚潛力。林詩芸文教基金會表示，未來將持續舉辦相關活動，期望品格教育不僅停留在課本上，更能在生活中實踐並在社會扎根。

現代的演講變成說書人表演，在道具的襯托下參賽者的演說更有說服力。（圖／記者周厚賢攝）