林語菲比賽後台遭言語霸凌 前輩竟酸「你的聲音很鳥」

歌手林語菲自選秀節目《超級偶像》脫穎而出，日前參加「泉州電視第二屆海海人聲世界閩南語青年歌手大賽」，擊敗全球1300多位歌唱好手，晉級世界12強，沒想到卻爆出在後台遭到言語霸凌。

林語菲還原當時情況，他在後台巧遇一位歌唱前輩，禮貌打招呼後，對方竟說：「你還在唱女音喔，你的聲音很鳥，你知道嗎？」當下他十分錯愕，但還是整理好情緒，鎮定地回應：「聲音是父母給予的，每個人都是獨一無二的，我很感謝能擁有這個歌聲，伴我在歌唱路上，堅持打拚至今。」

最後林語菲以實力進入總決賽，他相隔11年後再度參加歌唱比賽，讓他重溫當年參加比賽的毅力，不服輸的個性讓他勇於挑戰、重新審視自我。他曾被問到都已經推出專輯了，為何還來參賽？林語菲笑說：「歌唱之路不願停在原地，多參加不同賽事，可以讓自己的歌唱熱血持續沸騰。」

林語菲比賽時遭前輩酸言酸語。（圖／菲常動人文創提供）

此外，林語菲目前正在輔仁大學宗教所攻讀第二個碩士學位，手上有四個廣播節目主持，偶爾也會上電視談話節目，再加上直播平台業績狂飆，曾有熱情粉絲霸氣打賞他20萬的紅包。日前他已在台北買房，預計明年將推出新專輯。林語菲感恩表示：「很感謝粉絲的力挺，讓我走出一片天，雖然目前環境仍艱辛，但我總時刻的記住人生座右銘，『真心感恩還能呼吸，活著就有希望，人生的路絕對要勇敢走下去』。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導

