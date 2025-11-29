林輝瑝化身NPC壓力爆棚！《成仁高中偵探社》挑戰極限推理

沉浸式實境推理節目《成仁高中偵探社》最新一集拋出校園「宿舍虐貓案」，宿舍人氣橘貓命喪頂樓，現場不但血跡斑斑，貓罐頭也倒地四散。在推理過程中一路反轉，不只追兇，更挖出三名少年背後壓到極限的情緒裂痕。本集邀請沈駿、林輝瑝、夏浦洋擔任 NPC與學生即興互動。三人被問到：「到底誰是兇手？」都直呼這次錄影難度爆表。

《成仁高中偵探社》宿舍虐貓案，夏浦洋（左起）、沈駿、林輝瑝誰是兇手？小公視提供

林輝瑝體驗 NPC 「最難任務」 學生完全不照劇本走

林輝瑝壓力不小，「平常玩密室會好奇 NPC 怎麼引導劇情，沒想到當 NPC 真的很難！」最大挑戰是學生完全不照劇本走，「你不能透露太多，也不能跳出角色，只能在角色裡面找機會推他們一把。」而對青少年排解情緒的建議，他給出務實心法：「生氣沒關係，但不能悶著。先讓腦袋換氣，運動、聽音樂、找朋友聊天都好。情緒降下來，你才有空間去想事情。」

夏浦洋被學生能量感染 熱情與直覺超驚人

夏浦洋這次與學生密集互動，完全被年輕人的能量感染：「很開心看到學生的熱情、直覺、不服輸，而且他們都很尊重彼此的想法。」談到青少年排解憤怒，他強調「一定要找到一個自己的興趣，甚至變成專長。當你有熱情、有成就感，情緒自然會被消化。」至於是否有旁觀者經驗，他笑說自己根本不可能旁觀：「我比較外向、雞婆，看到事情一定會跳出來，所以反而常常被罵、幫大家背鍋，但沒關係啦哈哈。」

沈駿（左起）、林輝瑝、視網膜、夏浦洋一起破解謎題。小公視提供

沈駿挑戰高難度哭戲 人生哭最慘的一場

沈駿這次飾演內向、膽怯、被懷疑的少年角色，需要長時間壓低能量、保持憂鬱狀態，加上連續多場哭戲，對他來說是難得的高難度挑戰。他坦言：「應該是我人生哭最慘的一場戲。」談到劇中角色面對痛苦時曾想「死比較不痛」，沈駿則表示：「如果我是旁觀者，沒有資格提醒或勸說，只希望世界少一點霸凌、多一點關心。謝謝這個角色讓我理解。」本集將於29日晚間九點在小公視頻道播出。



