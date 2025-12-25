林辰唏挑戰「媽祖化身」：最難準備的一次 王品澔、黃登楷共組最帥神將樂團

林辰唏（中）挑戰「媽祖化身」角色。民視提供

林辰唏在民視《媽祖在人間》中挑戰「媽祖化身」角色，她坦言演出神明角色極具挑戰：「這是我最難準備的一次演出，因為你沒有辦法揣測神明會怎麼想、怎麼做，我只能完全相信媽祖，帶著我走過這趟旅程。」

林辰唏透露，家中長年供奉黑面媽祖，今年更親自走過白沙屯媽祖進香，對媽祖信仰有著深厚連結，也因此對這次演出格外虔誠投入。她身穿華麗精緻戲服登場，造型令人驚艷。

劇中「千里眼」、「順風耳」神將化身則由新生代男神王品澔、黃登楷擔任，兩人不僅在劇中並肩作戰，更組成「媽祖Band」樂團，化身最帥神將組合。王品澔笑說：「算是人生第一個團體，我們叫做媽祖Band，大家可以期待一下！」黃登楷補充，兩人造型從髮型到服裝皆為量身訂製，每次妝髮至少兩小時，只為呈現最完整的神將風采。

黃登楷（右）、王品澔分別飾演順風耳與千里眼。民視提供

王品澔、黃登楷拍戲兼顧娃！累到冒出黑眼圈

此外，12月25日聖誕節當天，劇組也於台北市士林慈諴宮舉行第二場開鏡儀式，另一單元「媽祖化身」由YouTuber導演睦媄擔綱，故事描述她拍攝《媽祖要回家》紀錄片時，意外遇見廟中離魂的五歲男孩亞亞，展開一段跨越生死、三代和解的感人旅程。

黃登楷（左起）、王品澔、睦媄、梁湘華、李承鴻參加《媽祖在人間》開鏡活動。民視提供

王品澔、黃登楷在此單元再度化身千順將軍，肩負照顧亞亞的任務，為滿足孩子的玩樂與飲食需求，笑稱「累到黑眼圈都出來了」。劇中梁湘華飾演單元主角「淑敏」，角色長時間困在無法原諒自己的深層自責當中，情緒壓抑崩潰轉折多，對她來說很有挑戰。



