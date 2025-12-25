林辰唏演媽祖「最難準備的一次」 王品澔化身最帥千里眼還組樂團

林辰唏（中）飾演媽祖化身，王品澔（右）、黃登楷芬是千里眼、順風耳。（民視提供）

民視攜手多間宮廟共同打造全新奇幻溫情短劇《媽祖在人間》，故事取材自多起真人真事，透過神明走入人間、溫暖人心的故事，傳遞信仰、親情與希望。劇組日前於新北市板橋慈惠宮舉行開鏡儀式，製作人黃錦鳳、導演吳凱蕙率劇組點香祝禱，祈求拍攝順利圓滿，現場氣氛莊嚴又溫馨，堪稱台版《驅魔麵館》的奇幻短劇正式啟動。首次挑戰「媽祖化身」角色的林辰唏，身穿華麗精緻戲服登場，造型令人驚艷。

林辰唏坦言演出神明角色極具挑戰：「這是我最難準備的一次演出，因為你沒有辦法揣測神明會怎麼想、怎麼做，我只能完全相信媽祖，帶著我走過這趟旅程。」林辰唏透露，家中長年供奉黑面媽祖，今年更親自走過白沙屯媽祖進香，對媽祖信仰有著深厚連結，也因此對這次演出格外虔誠投入。

劇中「千里眼」、「順風耳」神將化身則由新生代男神王品澔、黃登楷擔任，兩人不僅在劇中並肩作戰，更組成「媽祖Band」樂團，化身最帥神將組合。王品澔笑說：「算是人生第一個團體，我們叫做媽祖Band，大家可以期待一下！」黃登楷補充，兩人造型從髮型到服裝皆為量身訂製，每次妝髮至少兩小時，只為呈現最完整的神將風采。

《媽祖在人間》日前在板橋慈惠宮進行開鏡儀式。（民視提供）

《媽祖在人間》透過一個個貼近日常的生命故事，展現信仰在人世間的溫柔力量。劇中石知田飾演工地上班、努力養家的年輕爸爸「阿華」，在關鍵時刻獲得媽祖庇佑重獲新生；林映彤飾演在職場與感情中受挫的社畜女孩「小雨」，在媽祖引領下找回自我；洪言翔則飾演手搖飲店店員「小熊」，與小雨展開療癒動人的愛情篇章。

此外，12月25日耶誕節當天，劇組也於台北市士林慈諴宮舉行第二場開鏡儀式，另一單元「媽祖化身」由睦媄擔綱，故事描述她拍攝《媽祖要回家》紀錄片時，意外遇見廟中離魂的5歲男孩亞亞，展開一段跨越生死、三代和解的感人旅程。王品澔、黃登楷在此單元再度化身千里眼、順風耳將軍，肩負照顧亞亞的任務，為滿足孩子的玩樂與飲食需求，笑稱「累到黑眼圈都出來了」。劇中梁湘華飾演單元主角「淑敏」，角色長時間困在無法原諒自己的深層自責當中，情緒壓抑崩潰轉折多，對她來說很有挑戰。在耶誕節當天開鏡，全體演員也互相祝福，現場洋溢溫馨氣氛。★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

