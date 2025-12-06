林逸欣心疼醫生爸爸住院長達兩週！腸胃炎併發高燒 首露面談最新病況

記者鄭尹翔／台北報導

「音樂甜心」林逸欣今（6）日與老公現身「500趴」演唱活動，心情總算放下大石。她受訪時透露，月初父親因腸胃炎併發高燒住院長達兩週，所幸目前已康復返家，並在出院隔天就迫不及待回診所工作。談到父親的健康狀況，她坦言當時全家都被嚇了一跳。

林逸欣媽媽喊話老公要一直陪著她。（圖／翻攝自林逸欣臉書）

林逸欣媽媽看見老公忍不住淚崩。（圖／翻攝自林逸欣臉書）

日前林逸欣在社群分享與家人的互動影片，影片中她的爸爸身形明顯消瘦、坐在輪椅上，意外讓住院消息曝光。對此她在活動現場說明，爸爸原本只是腸胃不適引發發燒，家人起初以為休息就會好，沒料到症狀持續惡化，送到急診後才得知已經悶燒好幾天，需要留院觀察與治療。

林爸本身是台南開業的腦神經內科醫師，長年以「工作狂」聞名，即使這次住院休息近一個月，他仍惦記著病患。林逸欣笑說：「他出院隔天就想回去看診了！」也感性表示父親看診時很有使命感，把照顧病人視為生活重心，因此這段被迫休息的日子反倒讓全家覺得難得。談到在影片中哭泣的媽媽，林逸欣說媽媽感情外放，且經歷過長輩離世，對疾病特別敏感，因此這次父親突然病倒，自然難掩焦急心情。

而先前因婚禮影片掀起「富養」討論，她也回應，父母所謂的「富養」從不是物質，而是用時間與愛陪伴她長大，「對他們來說，最富有的就是陪伴，那些影片也都是回憶的珍藏。」林逸欣表示，父親目前已恢復良好，醫生也建議持續調整飲食與休息，家人會更加注意他的健康。

