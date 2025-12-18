林逸欣成長影片逼哭一票網友！從小到結婚全記錄 配樂是18年前寫給爸爸
記者鄭尹翔／台北報導
藝人林逸欣近日在社群媒體發布一支充滿情感的回憶影片，將自己從出生、成長到步入婚姻的重要人生片段完整集錦，影片內容真摯動人，感動大批粉絲。林逸欣也透露，這支影片正是新歌 MV 的呈現方式，希望能最真實地表達爸爸與女兒之間深厚且細膩的情感。
林逸欣在發文中分享，自己一直思考該如何詮釋這首關於父女之情的作品，最終決定選用從小被記錄下來的家庭成長影片，讓畫面自然說故事。影片中可以看見她從小總是奔向爸爸的模樣，一路到長大後站上舞台表演、參與人生每一個重要時刻，父親始終不曾缺席，包括從幼稚園到大學的畢業典禮，甚至牽著她走上婚禮紅毯的珍貴畫面。
林逸欣也透露，之所以等了這麼多年才完成這支 MV，其實就是為了等待婚禮的側拍影片，她認為在加入「爸爸牽著女兒走紅毯」的畫面後，這首歌才算真正完整。她更感性表示，這首歌其實是 18 年前為爸爸準備的生日禮物，如今則成了送給父親的聖誕節禮物，笑稱「一首歌送兩次，真的很划算」。
此外，林逸欣日前受訪時也提到，父親月初因腸胃炎併發高燒住院長達兩週，讓全家人相當擔心，所幸目前已康復出院，甚至在返家隔天就迫不及待回到診所工作。她坦言，當時得知父親病倒，全家都被嚇了一跳，也因此更加珍惜彼此相處的時光。
林逸欣在文末也感性寫下對父女關係的體悟，認為女兒一出生就註定擁有一個會愛自己一輩子的男人，不必爭搶、不必害怕不夠好，因為在爸爸眼中，女兒永遠是第一名的寶貝。她也在觀看完影片後感嘆，養大一個女兒真的非常不容易，並向全天下偉大的父母致上最深的敬意。
