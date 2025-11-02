林逸欣挑戰〈I Dreamed a Dream〉 笑喊「再破音影片銷毀！」

林逸欣生日音樂會與歌迷共度，老公也在台下陪伴。（欣宇宙音樂提供）

「音樂精靈」林逸欣（Shara）昨（1日）於台北 Corner Max 舉辦2025生日音樂會《The Little Things》，以國、台、英3語貫穿整場，邀請鋼琴、小提琴與電吉他3位嘉賓輪番共演，展現音樂實力。首百名觀眾還獲贈「十一月一日限定版薰衣草精油膏」，香氣與旋律交織成療癒氛圍。老公Tony全程在台下協助，被笑稱是「最甜現場總監」，現場氣氛溫柔又浪漫。

音樂會以〈Evelyn 組曲〉揭開序幕，緊接〈無所謂〉與〈我是個騙子〉，林逸欣以溫暖笑容迎接粉絲，並分享早期被製作人要求寫「難過的歌」的趣事，笑說：「他說我太樂觀了！」引發全場笑聲。之後〈風的記憶〉以細膩琴聲營造詩意，她談起「記憶像風一樣，時而出現、時而消失」，讓現場陷入靜謐。

林逸欣生日感謝家人，也感謝粉絲。（欣宇宙音樂提供）

中段氣氛轉為輕快，她帶來〈The Middle〉並鼓勵大家「不要害怕挫折，要勇往直前」，溫柔talking與俏皮互動交錯，現場笑聲不斷。她回到鋼琴前挑戰〈I Dreamed a Dream〉，自曝高中時唱這首破音，「今天要是再破音影片就銷毀！」自嘲語氣逗笑全場。隨後驚喜抽獎活動讓觀眾嗨翻，林逸欣還親手送出代言商品給幸運粉絲。

林逸欣自彈自唱〈I Dreamed a Dream〉，挑戰不破音。（欣宇宙音樂提供）

演出後段，她手持小提琴登場，展現多年功力，並感性談起家人：「哥哥每場都來支持我，從五個觀眾的小演出到現在。」隔空向南部父母喊話「嗨～爸爸媽媽！」接著唱〈風箏〉、〈姊姊〉與〈心肝寶貝〉，全場頻拭淚。壓軸〈蒲公英〉前，她回憶創作初心：「那時候在租屋處自己接線錄音，完成第一首歌。」最後邀觀眾合唱，在笑與淚交織的〈公主沒病〉安可聲中，為這場誠意滿滿的生日音樂會畫下最暖的句點。

