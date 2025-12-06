林逸欣曝父病情已康復 專注音樂創作也想拍戲

（中央社記者洪素津台北6日電）歌手林逸欣日前曬出幫媽媽慶生影片，意外被發現醫師爸爸坐輪椅現身，看起來非常消瘦，林逸欣今天出席活動表示爸爸先前因腸胃問題發燒，現在已痊癒，出院後隔天馬上看診上工。

林逸欣今天出席「500趴」活動，提及爸爸的狀況，她表示11月初時爸爸畏寒一直發燒，掛急診才發現是因為腸胃問題引起，再加上爸爸有一點營養不良，於是讓爸爸住院休養2周，現在都痊癒沒問題，還說爸爸閒不下來，「他出院隔天就馬上看診！」

聊起工作計畫，林逸欣表示，還是會專注在自己的音樂創作，也有電影的拍攝，戲劇方面目前有在洽談中，如果有機會拍戲還是想要拍戲；生活上，林逸欣表示婚後沒有跟公婆住相對自由，和老公也經濟獨立，沒有規劃蜜月旅行，只要有一起吃飯就很浪漫了。（編輯：李亨山）1141206